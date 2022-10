Covid Campania, oggi 2.078 contagi e 3 morti: bollettino di venerdì 21 ottobre 2022 Poco più di 2mila casi di Covid-19 in Campania, in lieve aumento il tasso di incidenza. Stabili i ricoveri, tre nuovi decessi.

Sono 2.078 i nuovi casi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, dopo 13.219 test analizzati in tutta la regione, tra molecolari ed antigenici rapidi. Dei nuovi 2.078 casi positivi a Covid-19, sono 116 quelli che sono emersi dalle analisi di 2.870 tamponi molecolari nei laboratori regionali, mentre gli altri 1.962 casi risalgono alle analisi di 10.349 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore. Il tasso di incidenza registrato è dunque del 15,72% quotidiano, di nuovo in aumento dopo il calo dei giorni scorsi, ma già ripreso da ieri. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano.

Si registrano anche tre nuovi decessi per Covid nelle ultime 24 ore: due risalgono alle ultime 48 ore, uno invece risale allo scorso 9 ottobre ma inserito soltanto oggi nel bollettino pandemico. In totale, sono 11.275 i decessi per Covid-19 in Campania da inizio pandemia. Resta pressoché invariato il numero di ricoverati per Covid in Campania, che passa dai 291 posti letto occupati di ieri ai 292 di oggi: in terapia intensiva sono 11 i posti occupati, uno in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti di degenza ordinaria dai 279 di ieri si passa ai 281 letti occupati di quest'oggi. Questo invece il report dei posti letto tra occupati e disponibili nelle aree Covid attuale, così come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 11 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 281 (+2)

*(posti letto Covid e offerta privata)