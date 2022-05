Covid Campania, oggi 2.062 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 28 maggio 2022 In Campania ci sono 2.062 positivi e 3 nuovi decessi. I dati contenuti nel bollettino di oggi, 28 maggio 2021, dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

Resta stabile il numero dei nuovi casi di coronavirus in Campania: i nuovi positivi sono 2.062, emersi dall'analisi di 15.281 test; la percentuale di positività riscontrata è quindi del 14%, leggermente più alta di quella di ieri, quando il numero dei nuovi positivi era più alto ma anche quello dei tamponi analizzati (13%, pari a 2.113 nuovi casi su 16.353 test). Nelle ultime ore si registrano altri 3 decessi, che portano a 10.494 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino di oggi, 28 maggio 2021, dell'Unità di Crisi della Regione Campania, integrato col prospetto nazionale della Protezione Civile.

Dei nuovi positivi, 1.855 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 11.108 test) e 207 al molecolare (su 4.173 test). Attualmente gli ancora positivi in Campania sono 129.706 (i dati, come sempre, sono aggiornati alle 23:59 del giorno precedente), dei quali 129.270 sono in isolamento domiciliare fiduciario e 436 sono ricoverati in ospedale. Nello specifico, 414 persone sono in degenza ordinaria Covid (-11 rispetto all'aggiornamento precedente) con 3.160 posti liberi tra offerta pubblica e privata (13%), mentre in Terapia Intensiva ci sono 22 persone (-1 rispetto a ieri) su 585 posti disponibili (3,7%); i dati di oggi confermano quindi il trend in diminuzione già registrati nei giorni passati.

Complessivamente i casi accertati in regione dal febbraio 2020 sono 1.705.706, con 1.565.565 guariti e 10.494 deceduti; i tamponi analizzati sono 16.615.756 (di cui 8.755.509 molecolari e 7.840.247 antigenici rapidi), per un totale di 4.949.099 persone testate.