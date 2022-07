Covid Campania, oggi 18.663 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 5 luglio 2022 Sono 18.663 i nuovi casi Covid in Campania, aumentano anche i ricoveri: dopo mesi di nuovo sopra i 600 ospedalizzati. Tasso di positività quasi al 37%

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 18.663 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.759 tamponi tra molecolari ed antigenici analizzati nei laboratori della Campania. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività è del 36,77% giornaliero, ancora una volta enormemente più alto della media nazionale. Dei nuovi positivi, 793 sono emersi dalle analisi di 5.280 tamponi molecolari, mentre i restanti 17.870 sono risultati positivi dai 45.479 tamponi antigenici rapidi analizzati.

Sono cinque invece i deceduti, tutti nelle ultime 24 ore. Ma aumentano sensibilmente i ricoveri negli ospedali: +42 i ricoveri in ospedale nelle ultime 24 ore, al netto dei guariti, per un totale di 615 persone ospedalizzate. Per la prima volta dopo diversi mesi i ricoveri tornano sopra i 600: dei 615 ospedalizzati, 34 si trovano nei reparti di terapia intensiva (+1 rispetto alle scorse 24 ore), mentre nei reparti di degenza ordinaria ci sono 581 persone (+41 rispetto a ieri). In un mese, le persone ricoverate sono letteralmente raddoppiate: da 333 a 615 il totale, erano 15 in terapia intensiva (oggi 34) e 318 in quelli ordinari (oggi 581). Un boom di ricoveri e di contagi nonostante il gran caldo di queste settimane, in controtendenza rispetto agli ultimi due anni di pandemia, caratterizzati invece da numeri bassissimi in questo periodo. Questo invece il report quotidiano sui posti letto su base regionale: