Covid Campania, oggi 154 contagi e 7 morti: bollettino di lunedì 30 gennaio 2023 Il bollettino Covid della Regione Campania: sono 154 nuovi positivi su 3.268 tamponi analizzati, altri 7 morti. Sono 284 i ricoverati complessivi in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il bollettino Coronavirus della Campania

Sono 154 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, aa fronte di 3.268 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato Palazzo Santa Lucia, nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza Covid in regione. Il tasso di positività resta simile a quello registrato ieri, passando dal 4,5% precedente al 4,71% odierno. Dei 154 nuovi casi, 21 sono emersi dalle analisi di 727 tamponi molecolari, mentre i restanti 133 sono stati scoperti da 2.541 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore.

Sono 7 i nuovi decessi dovuti a Covid registrati nel bollettino odierno: di questi, non ci sono nuovi decessi nelle ultime 48 ore, ma risalgono tutti invece a periodi precedenti ma registrati appunto nelle ultime 24 ore nel bollettino giornaliero. Restano pressoché invariati rispetto a ieri i ricoveri: sono 284 i posti letto occupati da pazienti Covid, uno in meno rispetto a 24 ore fa. Nel dettaglio, in terapia intensiva sono ricoverate 16 persone (due in meno rispetto a ieri) e 268 nei reparti di degenza ordinaria (uno in più rispetto alla precedente rilevazione). Questo il report dei posti letto occupati e disponibili così come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 16 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 268 (+1)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata