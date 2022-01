Covid Campania, oggi 14.416 contagi e 22 morti: bollettino di sabato 22 gennaio 2022 In Campania ci sono altri 14.416 casi Covid, con 22 decessi. I dati nel bollettino odierno Covid dell’Unità di Crisi di oggi, 22 gennaio 2022.

A cura di Redazione Napoli

In Campania ci sono 14.416 nuovi casi Covid, di cui 9.765 risultati positivi al tampone antigenico rapido e 4.651 al molecolare, con una percentuale di positività quindi del 14,34% (ieri era stata del 15,06% con 13.682 casi su 90.856 test); i nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 93.995 test (60.497 antigenici e 33.498 molecolari). Rispetto all'aggiornamento precedente, si aggrava il numero dei morti: si registrano altri 22 decessi in totale.

Lo rende noto la Regione Campania, col bollettino ordinario Covid quotidiano dell'Unità di Crisi di oggi, 22 gennaio 2022. Con i dati di oggi (come sempre aggiornati alla mezzanotte precedente) salgono a 934.921 i casi in Campania dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono in totale 8.878; degli ultimi 22, 14 sono morti nelle scorse 48 ore e 8 in precedenza ma registrati ieri. Dal prospetto nazionale della Protezione Civile si evince che nelle ultime ore sono risultate guarite 4.321 persone (in totale 671.964). Gli attualmente positivi in Campania restano quindi 254.079; di questi, 1.348 sono ricoverati in degenza ordinaria o area non critica (+9 rispetto al bollettino di ieri), 101 in Terapia Intensiva (+1) e 252.630 sono in isolamento fiduciario domiciliare (+10.063).

Sul fronte dell'occupazione degli ospedali, la Regione Campania riporta 3.160 posti disponibili in area non critica, con una percentuale di occupazione quindi del 42,66%; secondo le rilevazioni del ministero della Salute, che individuano 4.399 posti complessivi disponibili in Campania, la percentuale per l'area non critica è invece del 30,64%. In Terapia Intensiva, con 101 posti occupati su 786 presenti, la percentuale è del 12,85%.