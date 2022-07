Covid Campania, oggi 13.923 contagi e 3 morti: bollettino di mercoledì 6 luglio 2022 Sono 13.923 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tre i decessi, aumentano i ricoveri: +15 in 24 ore. Tasso di positività sopra il 34%

Sono 13.923 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 40.148 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Il tasso di positività odierno è dunque del 34,68% e dunque ancora una volta enormemente più alto della media nazionale. Dei nuovi casi, 888 arrivano dalle analisi di 6.302 tamponi molecolari, mentre 13.035 sono risultati positivi a 33.846 tamponi antigenici rapidi.

Tre invece i nuovi decessi: due nelle ultime 48 ore ed uno avvenuto in precedenza ma registrato soltanto ieri. Aumentano ancora invece i ricoveri, che passano da 615 a 630: di questi, 30 sono in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri) ma 600 nei reparti di terapia ordinaria (+19 rispetto alla rilevazione precedente). Un aumento dunque di +15 unità in appena 24 ore. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 (-4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 600 (+19)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

De Luca, intanto, ha commentato così i nuovi dati del bollettino odierno:

