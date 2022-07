Covid Campania, oggi 13.477 contagi e 4 morti: bollettino di venerdì 8 luglio 2022 Sono 13.477 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, aumentano le terapie intensive. Tasso di positività vicino al 35% giornaliero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 13.477 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 40.238 tra tamponi molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Lo ha fatto sapere la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività passa così al 33,49%, ancora una volta sopra la media nazionale. Dei nuovi 13.477 casi positivi, 687 sono emersi dalle analisi di 5.245 tamponi molecolari, mentre i restanti 12.790 casi positivi sono stati scoperti attraverso 34.993 tamponi antigenici rapidi.

Sono 4 i nuovi decessi, di cui 2 nelle ultime 48 ore ed altri 2 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'odierno bollettino. I ricoverati totali sono 633, in leggero calo rispetto ai 640 di ieri (-7): di questi, 39 sono ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 34), mentre 594 sono quelli ricoverati nei reparti di degenza ordinaria (nell'ultima rilevazione erano stati 606 in tutto). Questo il report dei posti letto tra occupati e disponibili negli ospedali della Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 39 (+5)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 594 (-12)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

"È bene sapere che la situazione è questa ed è grave", ha spiegato Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio, "abbiamo un aumento enorme di contagi, ho il dovere di dirvi che la stupidaggine secondo la quale Omicron 5 è poco più di una influenza è una idiozia. È vero che molti hanno sintomi lievi, ma è vero anche che ci sono tanti che sono a letto con febbre alta da 15 giorni, magari a casa ma con problemi non banali", ha spiegato il presidente della Campania.