Covid Campania, oggi 10.602 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 28 giugno 2022

Resta alta la percentuale di positività in Campania: dopo il valore registrato ieri, 31,7%, in parte determinato dal basso numero di tamponi analizzati, col bollettino di oggi si conferma la proporzione: i nuovi contagi in Campania sono 10.602, su 32.615 test analizzati, pari al 32,5%. Nelle ultime ore si registra il decesso di 4 persone, alle quali si aggiunge una quinta morta nei giorni scorsi ma registrata ieri; il numero delle vittime in Campania è quindi di 10.620 dall'inizio dell'epidemia.

I dati sono contenuti nel bollettino ordinario della Regione Campania di oggi, 28 giugno 2022. Dei nuovi positivi, 10.106 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 28.158 test, pari al 35,89%) e 496 al molecolare (su 4.457 test, pari all'11,13%). Balzo in avanti anche per quanto riguarda il numero delle persone ricoverate in Campania, il dato è evidente soprattutto per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid, dove negli ultimi due giorni sono stati accolti 50 pazienti.

In degenza ordinaria Covid, con 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e private, in base al bollettino di oggi risultano ricoverate 416 persone (+26 rispetto ai dati del bollettino di ieri e pari al 13,16%); anche ieri era stato registrato un aumento di ricoveri in degenza ordinaria (+30 , da 360 a 390 persone). In Terapia Intensiva, con 573 posti complessivamente disponibili, i ricoverati sono 27 (+3 rispetto all'aggiornamento di ieri e pari al 4,7%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali