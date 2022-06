Covid Campania, oggi 1.994 contagi e 2 morti: bollettino di giovedì 9 giugno 2022 Sono 1.994 i nuovi casi positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania, di nuovo in aumento il tasso di positività. Due i decessi, altro calo dei ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.994 i nuovi positivi a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.551 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività giornaliero regionale passa così al 14,71% ovvero in aumento di oltre due punti percentuali rispetto a ieri ed una media ancora una volta più alta di quella nazionale. Dei nuovi casi positivi, 190 arrivano dalle analisi di 4.056 tamponi molecolari mentre i restanti 1.804 positivi sono emersi dalle analisi di 9.495 tamponi antigenici rapidi.

Sono due i decessi dovuti a Covid-19 nelle ultime 24 ore: uno nelle ultime 48 ore e un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto nell'odierno bollettino. La Regione Campania ha anche precisato che nel conteggio nazionale si contano oggi 13 decessi in regione, di cui sei nei giorni precedenti, ma che si tratta di "un mero errore materiale" e dunque di non tenere conto di questa cifra. Calano invece i ricoveri: sono 299 in tutta la regione i pazienti in ospedale per Covid-19, nove in meno rispetto a ieri. Di questi, 11 sono in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri) e 288 si trovano invece nei reparti di degenza ordinaria (otto in meno rispetto all'ultima rilevazione). Questo, infine, il report giornaliero sui posti letto disponibili e quelli occupati dai pazienti Covid su base regionale: