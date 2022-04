Covid Campania, oggi 1.946 contagi e 3 morti: bollettino di lunedì 18 aprile 2022 In Campania ci sono 1.946 nuovi positivi Covid, emersi da 8.502 tamponi; si registrano ulteriori 3 decessi. I dati nel bollettino di oggi, 18 aprile 2022.

I nuovi positivi Covid in Campania sono 1.946, emersi dall'analisi di 8.502 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi (in regione sono quindi 1.517.540 i casi totali). Nelle ultime ore si registra il decesso di 3 persone (2 nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri). Lo comunica l'Unità di Crisi nel bollettino Covid di oggi, lunedì 18 aprile 2022. La percentuale di positività è sensibilmente più alta rispetto a ieri (22,89% contro 18,20%) ma il dato dipende soprattutto dal basso numero di test effettuati (ieri ne erano stati analizzati 35.266, oltre il quadruplo).

Dei nuovi positivi, 1.807 sono risultati tali al tampone antigenico rapido (su 6.866 test) e 139 al molecolare (su 1.636 test effettuati). Sul fronte dell'occupazione degli ospedali, rispetto ai dati del bollettino di ieri si registra un lieve aumento sia per quanto riguarda le degenze ordinarie Covid (688 posti letto occupati, 3 in più di ieri, su una disponibilità complessiva di 3.160 posti tra offerta pubblica e privata) sia per le Terapie Intensive (38 posti occupati, +2 rispetto a ieri, su 581 posti letto complessivamente disponibili). La percentuale di occupazione è quindi del 21,78% per la degenza ordinaria e del 6,54 per le Rianimazioni (sui dati forniti dalla Regione Campania). Col nuovo aggiornamento sui decessi sale a 10.162 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 38 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 688 (+3)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.