Covid Campania, oggi 1.875 contagi e 4 morti: bollettino di domenica 29 maggio 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 1.875 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 14.021 tamponi analizzati nei laboratori regionali, tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero: il tasso di positività passa così al 13,37% quotidiano, in ogni caso ancora più alta rispetto alla media nazionale, ormai in calo netto già da diversi giorni. Dei nuovi 1.875 casi positivi a Covid-19, sono 199 quelli emersi dalle analisi di 3.942 tamponi molecolari, mentre i restanti 1.676 sono emersi da 10.079 tamponi antigeni rapidi.

Sono quattro invece i nuovi decessi del giorno: di questi, due sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre gli altri due erano già avvenuti nei giorni scorsi ma sono stati aggiunti solo oggi, nel bollettino odierno. Calano ancora i ricoveri in ospedale: sono 409 in tutta la Campania i ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva e 387 in quella di degenza ordinaria. Numeri in netto calo rispetto ai giorni scorsi e che dimostrano ancora una volta l'efficacia dei vaccini, che hanno garantito una vasta copertura. Questo, invece, il report dei posti letto occupati e disponibili su base regionale per l'emergenza Covid-19 in Campania: