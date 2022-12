Covid Campania, oggi 1.860 contagi e 1 morto: bollettino di domenica 11 dicembre 2022 Sono 1.860 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Campania, un decesso. Aumentano ancora i ricoverati, che raggiungono quota 424 complessivi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.860 i nuovi casi di positività a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.745 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Il tasso di positività resta alto al 17,31% (ma ieri il tasso di positività era al 21,23%), mentre si registra un solo nuovo decesso. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza pandemica. Dei 1.860 nuovi casi, 124 sono emersi dalle analisi di 2.158 tamponi molecolari, mentre i restanti 1.736 sono emersi dalle analisi di 8.587 tamponi antigenici rapidi.

Un solo decesso inserito nel bollettino odierno, che risale però a diversi giorni fa, mentre nelle ultime 48 ore non sono stati registrati ulteriori decessi: complessivamente, in Campania sono morte 11.435 persone da inizio pandemia. Salgono ancora invece i ricoverati, che toccano quota 424 totali come non si registrava da tempo (cinque in più rispetto a ieri, quando erano stati contati 419 ricoveri). Lieve il calo dei ricoverati in terapia intensiva, che passano dai 22 di ieri ai 20 di oggi, ma crescono invece i pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria destinati a pazienti Covid negli ospedali campani, che passano da 397 a 404, ovvero sette in più rispetto a ventiquattro ore fa. Questo invece il report dei posti letto occupati e disponibili per i pazienti Covid nella Regione Campania, come comunicato da Palazzo Santa Lucia:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 404 (+7)

* Posti letto Covid e offerta privata