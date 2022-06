Covid Campania, oggi 1.777 contagi e 7 morti: bollettino di giovedì 2 giugno 2022 Covid: in Campania in calo ricoveri ordinari, stabili intensive. Tasso positivita’ in leggero aumento.

Sono 1.943 i nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, 1.777 positivi all'antigenico e 166 al molecolare. I test processati sono 13.721, di cui 10.029 antigenici e 3.692 molecolari. Un solo decesso si è registrato nelle ultime 48 ore; 5 invece i deceduti in precedenza ma registrati ieri. È 14,16% il tasso di incidenza in Campania con un incremento.rispetto ai ieri, quando era stato del 13,14%

Dei 585 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 17; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da provati, ne sono occupati 344.