Covid Campania, oggi 1.764 contagi e 1 morti: bollettino di domenica 16 ottobre 2022 Sono 1.764 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Incidenza di poco sopra il 15% quotidiano. Un solo nuovo decesso, stabili i ricoveri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 1.764 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, dopo 11.670 test analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano: dei nuovi 1.764 casi positivi a Covid-19, sono 103 quelli che sono emersi dalle analisi nei laboratori regionali di 2.470 tamponi molecolari, mentre gli altri 1.661 casi sono emersi dalle analisi di 9.200 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di incidenza è dunque del 15,11% quotidiano, di nuovo in calo dopo l'improvviso aumento dei giorni scorsi.

Si registra un solo nuovo decessi per Covid nelle ultime 24 ore. Resta pressoché invariato il numero di ricoverati per Covid in Campania, che passa dai 288 di ieri ai 287 di oggi: in terapia intensiva si passa dai 14 posti letto occupati ieri ai 15 di quest'oggi (uno in più in 24 ore), mentre nei reparti di degenza ordinaria si passa dai 274 di ieri ai 272 di oggi (due in meno rispetto all'ultima rilevazione). Si attende ora il prossimo rapporto della Fondazione GIMBE, dopo che in quello pubblicato questa settimana la Campania restava nel rischio moderato dell'emergenza Covid, seppur con dati bassi per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, sia per quelli in terapia intensiva, con l'1,9% di posti letto disponibili occupati, sia per quelli in area medica ordinaria, dove la percentuale sale al 7,3% complessivo, entrambi al di sotto della media nazionale. Questo invece il report dei posti letto tra occupati e disponibili nelle aree Covid attuale, così come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 15 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 272 (-2)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata