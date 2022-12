Covid Campania, oggi 1.697 contagi e 5 morti: bollettino di sabato 24 dicembre 2022 In Campania 1.697 nuovi casi Covid. Si registrano altri 5 decessi. Sale il numero dei ricoverati (+11). I dati del bollettino di oggi, 24 dicembre 2022.

Resta stabile il numero dei nuovi positivi in Campania: oggi sono 1.967 su 10.340 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Si registrano altri 5 decessi (4 avvenuti nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza ma registrato ieri). I dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, sabato 24 dicembre 2022.

I dati, come sempre, si riferiscono alle 23:59 del giorno precedente e sono quelli dell'ultima sessione di analisi. La percentuale di positività oggi si attesta sul 16,41% (calcolata come il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi), lievemente più alta di quella del bollettino di ieri, 23 dicembre (15,17%, corrispondente a 1.496 nuovi casi su 9.859 tamponi). Dei nuovi positivi di oggi, 115 sono risultati tali al tampone molecolare (7,76%, su 1.482 test) e 1.582 all'antigenico rapido (17,86%, su 8.858 test analizzati).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Nelle ultime 24 ore è aumentato il numero dei positivi ricoverati. In Terapia Intensiva i posti letto occupati sono 21, 3 in più rispetto al precedente aggiornamento e corrispondenti al 3,65% dei 575 complessivamente presenti in Campania. In degenza ordinaria Covid, invece, i posti letto occupati sono 355 (8 in più rispetto a ieri), con una occupazione quindi dell'11,23% dei 3.160 posti disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.