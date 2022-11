Covid Campania, oggi 1.692 contagi e 1 morto: bollettino di sabato 12 novembre 2022 In Campania altri 1.692 casi Covid. Si registra un nuovo decesso. I dati del bollettino quotidiano di oggi, 12 novembre, della Regione Campania.

In Campania ci sono 1.692 nuovi casi Covid accertati, emersi dall'analisi di 11.208 test (tra tamponi antigenici rapidi e molecolari). Si registra un nuovo decesso (avvenuto nei giorni scorsi ma registrato ieri), che porta a 11.328 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I nuovi dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 12 novembre 2022.

La percentuale di positività si attesta oggi sul 15,1%, in aumento rispetto a quella del bollettino di ieri, 11 novembre (14,18%, corrispondente a 1.690 positivi su 11.917 test). Sebbene il numero di positivi sia quasi corrispondente, la differenza del tasso è dovuta al numero dei tamponi analizzati, che sono circa 700 in meno rispetto alla precedente sessione di analisi. Dei nuovi positivi, 84 sono risultati tali al tampone molecolare (su 2.597 test, 3,23%) e 1.608 all'antigenico rapido (su 8.611 test, 18,67%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Cala sensibilmente il numero dei ricoverati in degenza ordinaria Covid, dopo l'impennata di ieri (+24): in base agli ultimi dati disponibili i posti letto occupati sono 263 (-22 rispetto al precedente aggiornamento), che corrispondono all'8,32% dei 3.160 posti disponibili complessivamente in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in Rianimazione: 12 (-1 rispetto a ieri), con una occupazione che è quindi del 2,09% (calcolata su 575 posti letto di Terapia Intensiva presenti in Campania).