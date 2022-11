Covid Campania, oggi 1.690 contagi e 4 morti: bollettino di venerdì 11 novembre 2022 In Campania 1.690 nuovi casi Covid (su 11.917 test) e 4 decessi. I dati nel bollettino della Regione Campania di oggi, 11 novembre 2022.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.690 i nuovi contagi Covid registrati in Campania, al fronte di 11.917 test analizzati (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi); lo rende noto la Regione Campania, col bollettino quotidiano di oggi, 11 novembre 2022. Rispetto al precedente aggiornamento si registrano altri 4 decessi, che portano a 11.327 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020.

La percentuale di positività di oggi è quindi del 14,18%, leggermente più alta di quella del bollettino di ieri, 10 novembre (13,32%, corrispondente a 1.723 nuove infezioni su 12.939 test analizzati). Dei nuovi casi emersi oggi, 1.609 sono risultati tali al tampone antigenico rapido (su 9.506 test, 16,93%) e 81 al molecolare (su 2.411 test, pari al 3,36%). I dati, come sempre, fotografano la situazione alle 23:59 del giorno precedente.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, nelle ultime 24 ore c'è stato un sensibile aumento per quanto riguarda i posti di degenza ordinaria Covid: i posti letto occupati passano da 261 a 285 (+24), che corrispondono al 9,02% dei 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata. Lieve aumento anche per le Terapie Intensive: nei reparti di Rianimazione sono ricoverate 13 persone, +2 rispetto all'aggiornamento di ieri e che portano l'occupazione al 2,26% calcolata sui 575 posti letto disponibili in Campania.