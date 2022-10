Covid Campania, oggi 1.592 contagi e nessun morto: il bollettino di domenica 23 ottobre I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 11.001 (1200 circa in meno rispetto a ieri), tra cui 2.333 tamponi molecolari e 8.668 tamponi antigenici.

A cura di Enrico Tata

Ancora un lieve calo dei contagi da Covid-19 in Campania oggi, domenica 23 ottobre 2022. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore 1.592 (-359 rispetto a ieri). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 11.001 (1200 circa in meno rispetto a ieri), tra cui 2.333 tamponi molecolari e 8.668 tamponi antigenici. La Regione Campania non comunica decessi per quanto riguarda la giornata di oggi. Ieri il tasso di incidenza dei contagi era al 15,94 per cento, in linea con il dato del giorno precedente, 15,71 per cento.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali i numeri sono stabili: attualmente sono 285 i pazienti ricoverati, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive Covid sono invece 14, più 2 rispetto a ieri.

Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, reso noto nel bollettino odierno: