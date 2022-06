Covid Campania, oggi 1.561 contagi e un morto: bollettino di domenica 5 giugno 2022 In Campania ci sono 1.561 nuovi positivi su 10.927 tamponi; si registra un nuovo decesso. I dati nel bollettino ordinario Covid di oggi, 5 giugno 2022.

In Campania sono stati accertati altri 1.561 casi Covid, al fronte di 10.927 test analizzati, corrispondenti al 14,3%. La percentuale è più bassa rispetto a quella di ieri, che era stata del 15,9% (2.294 positivi su 14.430 test). Si registra un nuovo decesso, avvenuto nelle ultime 48 ore, che porta a 10.524 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino ordinario Covid della Regione Campania di oggi, 5 giugno 2022.

Nel prospetto diffuso da Palazzo Santa Lucia si nota che resta sostanzialmente stabile la situazione degli ospedali: in degenza ordinaria Covid ci sono 318 persone, su un totale di 3.160 posti disponibili tra offerta pubblica e privata (percentuale di occupazione del 10,06%) e in Terapia Intensiva i 15 ricoverati corrispondono al 2,56% dei 585 posti complessivi di Rianimazione in regione. Rispetto al bollettino di ieri non ci sono state variazioni sul numero di ricoverati in Terapia Intensiva, mentre si registra un calo per le degenze Covid: ieri i posti occupati erano 327, ovvero 9 in più.

I positivi di oggi portano a 1.719.801 il numero dei casi Covid riscontrati in Campania dal febbraio 2020. Dei nuovi contagi accertati, 149 sono stati accertati tramite 3.325 tamponi molecolari (4,5%) e 1.1412 attraverso 7.602 tamponi antigenici rapidi (18,57%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali