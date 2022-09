Covid Campania, oggi 1.529 contagi e 10 morti: bollettino di mercoledì 14 settembre 2022 I dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore: diminuiscono i contagi, ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva.

A cura di Valerio Papadia

Tornano a scendere, nelle ultime 24 ore, i contagi da Covid-19 in Campania: il bollettino odierno diramato dall'amministrazione regionale riferisce di 1.529 nuovi casi (mentre ieri erano stati 2.321) a fronte di 12.480 tamponi analizzati complessivamente (così suddivisi: 3.697 tamponi molecolari e 8.783 tamponi antigenici o cosiddetti rapidi). Si registra una diminuzione anche per quanto riguarda il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta oggi al 12,25%, mentre ieri era stato del 14,64%. Inoltre, si registrano purtroppo 10 morti: come viene specificato nel bollettino odierno della Regione Campania, però, tre decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri sette si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

I dati sui pazienti ricoverati per Covid-19 negli ospedali della Campania rimangono altalenanti, ma sostanzialmente si mantengono bassi. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, vale a dire tre in più rispetto alla giornata di ieri; i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria sono invece 253, vale a dire otto in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: