Covid Campania, con la scuola possibile aumento dei contagi: “Tamponi obbligatori nei Pronto Soccorso” Dopo la circolare del Ministero della Salute, che ha reso obbligatori i tamponi negli ospedali solo per i sintomatici, i dirigenti ospedalieri della Campania chiedono a De Luca che l’obbligo si estenda a chiunque acceda ai Pronto Soccorso.

Con una circolare emanata oggi, venerdì 8 settembre, il Ministero della Salute ha dettato le nuove regole da seguire, in materia Covid-19, per l'autunno ormai prossimo. Tra queste, c'è l'obbligo di sottoporre a tampone, negli ospedali italiani, soltanto coloro che presentino sintomi dell'infezione. In Campania, però, c'è chi è preoccupato da una repentina risalita dei casi Covid: il dirigente Antonio Postiglione della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, e altri dirigenti hanno scritto al governatore Vincenzo De Luca, chiedendo che in Campania l'obbligo di tampone venga esteso a chiunque acceda ai Pronto Soccorso degli ospedali campani.

Ecco cosa hanno scritto i dirigenti nella nota indirizzata al Presidente della Regione Campania, nonché ai direttori generali dei nosocomi regionali, che ha per oggetto proprio la circolare ministeriale dell'8 settembre 2023 e la dicitura "Ulteriori indicazioni regionali". Nella lettera si fa riferimento proprio alla circolare odierna del Ministero della Salute e alle precedenti disposizioni in materia di Covid-19 indicate nel maggio del 2023: alla luce della situazione epidemiologica attuale, però, i dirigenti sanitari regionali chiedono che in Campania si adottino misure più stringenti, come detto, appunto, l'obbligatorietà del tampone per tutti coloro che accedono ai Pronto Soccorso.

Il motivo è presto spiegato. I dirigenti temono che, con l'imminente inizio dell'anno scolastico 2023/2024, possa esserci un significativo aumento dei contagi. "Va disposta del tampone diagnostico per infezione da Sars-Cov-2 per l'accesso ai Pronto Soccorso delle strutture sanitarie campane" chiedono al presidente De Luca.