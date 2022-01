Covid Campania, 9.739 contagi e 19 morti: bollettino di venerdì 7 gennaio 2022 Bollettino dell’Unità di Crisi della Campania del 7 gennaio 2022: sono 9.739 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 57.570 test, si registrano 19 morti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 9.739 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 57.570 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 16,92% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – più alto rispetto a quello registrato ieri del 14,18%, con 16.512 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 116.411 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi).

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, venerdì gennaio 2022, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, giovedì 6 gennaio 2022. Si registrano anche 19 nuovi morti per Covid, dei quali 12 nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza​ ma registrato ieri.

Aumentati i posti letto in terapia intensiva su base regionale

La Campania ha aumentato i posti letto di terapia intensiva disponibili da 656 a 702: 46 posti in più. Intanto, nel bollettino di oggi aumentano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania, calano nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva passano da 73 a 70 (-3) su 702 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria salgono da 868 a 929 (+61) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Report dei posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 70​ (-3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 929 (+61)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato oggi che la Campania resterà Zona Bianca anche la prossima settimana, secondo gli ultimi dati sull'andamento della pandemia, nonostante un elevato aumento di ricoveri in area medica, ma al di sotto della soglia per le terapie intensive. De Luca ha anche anticipato la possibilità che le scuole elementari e medie possano restare chiuse in Campania per circa due settimane, ma la decisione sarà condizionata ad un nuovo confronto con le Asl nelle prossime ore.

