Covid Campania, 9.167 contagi e 15 morti: bollettino di martedì 26 luglio 2022

A cura di Redazione Napoli

Sono 9.167 i nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 42.745 test (tra 5.595 antigenici rapidi e 37.150 molecolari); la percentuale di positività è del 21,45%. Si registra il decesso di altre 15 persone e un lieve calo nella percentuale di occupazione dei posti letto ospedalieri. I dati contenuti nel bollettino quotidiano di oggi, 26 luglio 2022.

I deceduti sono 7 nelle ultime 48 ore, ai quali si aggiungono altri 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri; sale quindi a 10.822 il numero delle vittime in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Rispetto all'aggiornamento precedente il numero dei positivi appare quasi quadruplicato, ma questo dipende dal numero di test analizzati (i dati sono sempre relativi alla mezzanotte precedente e di domenica vengono effettuati meno test): la percentuale di positività è infatti in linea, 21,45% di oggi rispetto al 21,92% di ieri relativo ai 2.937 contagiati su 10.933 tamponi analizzati.

Sul fronte dell'occupazione ospedaliera, dal bollettino si evince che in degenza ordinaria Covid sono ricoverate 666 persone, su un totale di 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e private (-16 rispetto a ieri e corrispondente al 21,08% dei posti disponibili). In Terapia Intensiva ci sono invece 33 pazienti, su 573 posti disponibili in Regione (-3 rispetto a ieri e pari al 5,76% dei posti disponibili).

