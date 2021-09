Covid Campania, 634 nuovi contagi e 7 morti: bollettino di mercoledì 8 settembre Sono 634 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. Altri sette i decessi, tutti nelle ultime 24 ore. Sono 376 i posti letto occupati, di cui 23 in reparti di terapia intensiva e 353 in quelli di degenza ordinaria.

Sono 634 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino pubblicato quest'oggi. Salgono ancora i morti: sono 7, tutti avvenuti nelle ultime ore e nessun decesso precedente registrato solo oggi. I posti letto occupati sono 376, di cui 23 in reparti di terapia intensiva e 353 in quelli di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 353

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, sulla questione terza dose, Vincenzo De Luca ha spiegato: "Terza dose? Io farò anche la quarta, la quinta e la sesta dose se sarà necessaria". Lo ha detto oggi il presidente della regione Campania ad un giornalista che gli chiedeva se la sua Regione fosse pronta ad organizzare una terza dose di richiamo, che potrebbe iniziare a breve per sanitari, deboli e anziani. Questo, invece, il report completo dei dati dell'emergenza pandemica in Campania, dal report della Protezione Civile nazionale, pubblicato nel primo pomeriggio di oggi: