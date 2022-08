Covid Campania, 6.072 contagi e 4 morti: bollettino di martedì 2 agosto 2022 Sono 6.072 i nuovi casi positivi a Covid in Campania, su 31.134 tamponi analizzati. Tasso di positività al 19,50%, altri 4 decessi. I ricoverati sono 640.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 6.072 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 31.134 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività passa dunque al 19,50% quotidiano. Dei nuovi 6.072 positivi, 212 sono emersi dalle analisi di laboratorio di 3.834 tamponi molecolari, mentre gli altri 5.860 arrivano da 27.300 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore.

I nuovi decessi per Covid sono 4: uno nelle ultime 48 ore ed altri tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Resta in calo la pressione sugli ospedali: 640 i ricoverati totali, sette in meno rispetto a ieri. Di questi, sono 21 le persone ricoverate in terapia intensiva (una in meno rispetto alla rilevazione precedente) e 619 nei reparti di degenza ordinaria (sei in meno rispetto a ventiquattro ore fa). Questo invece il report dei posti letto su base regionale, tra occupati e disponibili nelle strutture della Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 619 (-6)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Vincenzo De Luca ha intanto "tuonato" sullo sbarco dei migranti a Salerno a bordo della Ocean Viking: a bordo c'erano infatti circa 50 persone positive a Covid, tanto che il presidente della regione aveva chiesto per tutti i 387 a bordo, oltre che per l'equipaggio stesso della nave, una quarantena a bordo. Quarantena che non c'è stata, tutti sono stati fatti sbarcare seppur trasferiti a seconda dei casi in isolamento.