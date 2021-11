Covid Campania, 591 contagi e 7 morti: bollettino di lunedì 22 novembre 2021 Sono 591 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, su 14.357 tamponi analizzati. Altri sette i decessi, con 313 persone ricoverate in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 591 i nuovi positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania, su 14.357 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Altri sette i decessi, di cui 4 nelle ultime 48 ore e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nel nuovo bollettino ieri.

Stabili i ricoveri in ospedale: sono 313 in totale le persone nei reparti Covid degli ospedali della Campania, di cui 24 in terapia intensiva ed altri 289 nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 24

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 289

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, con la campagna vaccinale praticamente ferma per quanto riguarda prime e seconde dosi, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca spinge per l'obbligo vaccinale: "Il Governo decida l'obbligo di terza dose di vaccino Covid per personale sanitario, scolastico e dipendenti pubblici", ha detto nelle scorse ore. Proprio sui vaccini c'è molto timore: mancano all'appello quasi il 30% dei campani in età da vaccino. E il contagio si diffonde soprattutto tra i più giovani, alle prese con didattica a distanza, quarantene e talvolta anche ricoveri. "Rischiamo di chiudere tutto", ha detto ancora Vincenzo De Luca, che ha invitato la popolazione ancora non vaccinata a provvedere quanto prima ed a ricevere la terza dose coloro che hanno ricevuto la seconda da almeno sei mesi.