Covid Campania, 576 nuovi contagi e 5 morti: bollettino di venerdì 27 agosto

Sono 576 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 5 nuovi decessi registrati nel bollettino odierno. Aumenta la pressione sugli ospedali: sono 371 i ricoverati nei Covid Center, di cui 21 in terapia intensiva e 350 nei reparti di degenza ordinaria. Vaccini, il 30% dei vaccinandi della Campania non è ancora immunizzato.