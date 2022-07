Covid Campania, 5.887 contagi e 5 morti: bollettino di mercoledì 27 luglio 2022 Sono 5.887 i nuovi casi positivi a Covid nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi, 689 le persone ricoverate in ospedale.

Sono 5.887 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.419 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero: il tasso di positività giornaliero è dunque del 20,01%, in ribasso rispetto ai giorni scorsi. Dei nuovi positivi, 369 sono emersi da 5.331 tamponi molecolari analizzati in laboratorio, mentre 5.518 sono stati scoperti grazie a 24.088 tamponi antigenici rapidi.

I nuovi decessi per Covid sono cinque: di questi, tre sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre due erano deceduti in precedenza ma registrati soltanto in queste ore. Sono 689 i ricoverati in ospedale per Covid: dieci in meno rispetto a ieri. Di questi 689 ricoverati, 30 (tre in meno rispetto all'ultima rilevazione) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre altri 659 (sette in meno rispetto a ieri) si trovano nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 (-3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 659 (-7)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Nei giorni scorsi, Vincenzo De Luca aveva invitato alla prudenza e soprattutto ad indossare sempre le mascherine, "tranne se passeggi senza assembramenti o sei in casa. In eventi, spettacoli, concerti indosssiamo sempre la mascherina, andiamoci a divertire ma mettetevi la maledetta mascherina per la vostra tutela e per evitare a settembre problemi per l'anno scolastico". De Luca aveva anche invitato i più a completare il ciclo vaccinale e a ricevere la quarta dose il prima possibile.