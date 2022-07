Covid Campania, 5.835 contagi e 3 morti: bollettino di domenica 24 luglio 2022 Curva del contagio in Campania ancora alta: 20,77% il tasso di positività giornaliero, con 5.835 nuovi casi su 28.089 tamponi. Lieve aumento dei ricoveri.

Sono 5.835 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.089 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari analizzati. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino pomeridiano sull'emergenza pandemica. Il tasso di positività quotidiano è così del 20,77%, ancora piuttosto alto ma comunque al ribasso rispetto alle punte sopra il 35% registrate nelle scorse settimane. Dei nuovi 5.835 casi positivi, 433 sono emersi da 4.876 tamponi molecolari, mentre i restanti 5.402 sono risultati positivi a 23.213 test antigenici rapidi.

I decessi delle ultime 24 ore sono 3, mentre si registra un lieve aumento dei ricoveri: 719 in tutto i pazienti ricoverati per Covid nelle strutture ospedaliere della Campania, tre in più rispetto alla scorsa rilevazione. Di questi, 31 sono ricoverati in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri) e 688 nei reparti di degenza ordinaria (in aumento di 7 unità nelle ultime 24 ore). Questo invece il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 31 (-4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 688 (+7)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto nei giorni scorsi De Luca era tornato a tuonare per l'uso delle mascherine: "Sui treni, gli aerei, i traghetti la mascherina è obbligatoria, nei luoghi al chiuso deve essere obbligatoria e anche per l'assembramento all'aperto", aveva spiegato, "certo poi dipende molto dalla decisione dei cittadini, non hai un carabiniere ovunque a controllare. Ma se vogliamo essere scapigliati e rompere le righe a settembre e ottobre richiudiamo tutto. Questo messaggio sia chiaro", aveva spiegato il presidente della Regione Campania.