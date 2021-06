Sono 48 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su 1.761 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. I sintomatici sono 16, a fronte di 32 asintomatici: il tasso di incidenza schizza però al 2,72%, il valore più alto delle ultime settimane.

Salgono anche i decessi: altri 17 quelli registrati nell'ultimo bollettino, ma l'Unità di Crisi spiega che di questi tre sono deceduti nelle ultime 48 ore, mentre altri quattordici risalgono tra aprile e maggio, ma sono stati registrati soltanto nell'odierno bollettino. In lieve aumento anche i posti letto occupati negli ospedali: 239 le persone ricoverate, di cui 23 in terapia intensiva e 216 nei reparti di degenza ordinaria.

Prosegue intanto la campagna vaccinale in tutta la regione che, tuttavia, è ancora ben lontana dall'immunità di gregge. Sono 1.603.581 le persone che hanno ricevuto la seconda dose, su una popolazione regionale di 5 milioni e 800mila persone circa. In pratica, su cinque campani appena una è immunizzato, mentre altri due hanno ricevuto la prima dose. Ma due su cinque non hanno ricevuto nessuna delle due, e sono dunque esposti ai rischi più gravi in caso di contagio dal Coronavirus. Il dato più preoccupante arriva da Napoli, dove le persone che non sono neanche iscritte alla piattaforma regionale sono il 38% della popolazione residente: ovvero, un numero enorme di oltre 300mila persone del solo capoluogo partenopeo che non hanno alcuna protezione contro il Coronavirus.