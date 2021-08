Covid Campania, 470 nuovi contagi e un morto: bollettino di domenica 22 agosto Diminuiscono lievemente i contagi da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: domenica 22 agosto sono 470, a fronte di 10.318 tamponi analizzati in totale. Aumenta però il tasso di positività, che oggi si attesta al 4,55%. Sfortunatamente, in Campania si registra anche un decesso nelle ultime 48 ore.

A cura di Alessia Rabbai

Si registra un lieve calo dei contagi da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: i nuovi casi, come rende noto il bollettino dell'Unità di Crisi regionale diramato oggi, domenica 22 agosto, sono 470, mentre i tamponi analizzati in totale sono 10.318. Oggi si registra però un aumento per quanto riguarda il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra i tamponi risultati positivi e i tamponi analizzati complessivamente – che si attesta al 4,55%, mentre ieri era al 4,12%. Inoltre, si registrano purtroppo anche un decesso: come rende noto la Regione Campania, questi si sono verificati nelle ultime 48 ore. Questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, aggiornati a oggi, domenica 22 agosto 2021 e diramati come di consueto nel bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale.

Buone notizie arrivano anche per quanto riguarda il fronte dei ricoveri negli ospedali del territorio: si registra un calo, infatti, nel numero dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza Covid dei nosocomi della regione, che oggi sono 337, vale a dire sette in meno rispetto a ieri. Resta stabile, invece, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che sono invece 22. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto messi a disposizione della Campania, che come scritto qualche giorno fa dall'Unità di Crisi, andrebbero potenziati: