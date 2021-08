Covid Campania, 431 nuovi contagi e 1 morto: bollettino di domenica 29 agosto In Campania ci sono 431 nuovi positivi Covid, emersi dall’analisi di 15.652 test (tra molecolari e antigenici rapidi). Nelle ultime 24 ore si registra un decesso (in totale 7.720 dall’inizio dell’epidemia). I dati contenuti nel bollettino di oggi, 29 agosto, diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

Sono 431 i nuovi positivi Covid in Campania. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Campania col bollettino ordinario odierno, specificando che nell'ultima giornata (i dati fotografano come sempre la situazione alla mezzanotte precedente) sono stati analizzati 15.652 test, tra tamponi antigenici rapidi e molecolari; la percentuale di positività sul numero totale dei test è del 2,75%, leggermente più bassa rispetto al giorno precedente (3,32%).

Complessivamente i contagiati in Campania dall'inizio dell'epidemia sono quindi 445.120, con 7.720 vittime (la Campania da qualche settimana non diffonde più il dato relativo ai guariti, che viene indicato invece nel prospetto della Protezione Civile nazionale). In ospedale risultano ricoverate 377 persone (+5 rispetto alla rilevazione precedente). Di queste. 358 (+6) sono in degenza ordinaria o area non critica e 19 (-1) in Terapia Intensiva. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso.

Il dato odierno fa calare leggermente anche l'incidenza settimanale, che con 431 nuovi positivi (e 3.557 negli ultimi sette giorni) si attesta su 62,62 nuovi positivi per 100mila abitanti (il giorno precedente era di 63,31). Il dato è tra i parametri che vengono presi in considerazione per decidere il "colore" delle regioni, la soglia limite per la zona bianca è fissata in 50 nuovi positivi per 100mila abitanti. Il passaggio in zona gialla, però, dipende soprattutto dal tasso di occupazione degli ospedali, che non deve superare il 15% per la degenza ordinaria e il 10% per le Terapie Intensive. In Campania le percentuali, aggiornate ad oggi, sono del 9,3% per la degenza ordinaria (su circa 3.800 posti disponibili, compresi i 3.160, tra strutture pubbliche e offerta privata, indicati nel bollettino) e del 2,9% (su 656 posti disponibili) per la Rianimazione.