Covid Campania, 4.112 contagi e 3 morti: bollettino di martedì 9 agosto 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 4.112 i casi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.183 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari analizzati nei laboratori della regione. Lo ha comunicato Palazzo Santa Lucia, nel consueto bollettino giornaliero sull'andamento pandemico regionale. Dei nuovi 4.112 positivi, sono 148 i casi emersi da 2.964 tamponi molecolari, mentre 3.964 positivi sono emersi da 18.219 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è in lieve rialzo, al 19,41% quotidiano (in aumento di quasi un punto percentuale rispetto a ieri).

Sono invece tre i decessi, tutti nelle ultime 24 ore, dovute a Covid in Campania. Il dato complessivo ha ormai superato i 15mila morti da inizio pandemia. Calano invece i ricoveri negli ospedali: sono 512 i ricoverati complessivi, ovvero 15 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Di questi, 25 (uno in più rispetto a ieri) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 487 (sedici in meno rispetto all'ultima rilevazione) nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report dei posti letto su base regionale: