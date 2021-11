Covid Campania, 393 contagi e 4 morti: bollettino di lunedì 8 novembre 2021 Sono 393 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di appena 11mila tamponi. Tasso di positività ancora più del doppio rispetto alla media italiana: 3,46% in regione. Altri 4 i morti, aumentano anche i ricoverati saliti a quota 292: è il dato più alto da settimane.

Sono quattro invece i nuovi decessi: tre nelle ultime 48 ore ed un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto nell'ultimo bollettino. Tornano a salire i ricoveri: sono 292 i pazienti negli ospedali Covid della Campania. Di questi, 17 sono ricoverati in terapia intensiva, ed altri 275 nei posti di degenza ordinaria. Per la prima volta dopo mesi, la Campania è dunque di nuovo vicinissima ai trecento ricoverati per Covid. Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 275

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto crescono i cluster, molti dei quali legati alle scuole. Situazione che inizia a diventare complessa soprattutto in Irpinia: dopo il mini-lockdown di Cervinara, arrivata a quasi cento casi positivi, anche a Montecalvo Irpino scattano le chiusure degli istituti scolastici, "a causa dell'elevato numero di isolamenti domiciliari disposti dall'Asl a causa dei contagi anche tra gli studenti del plesso scolastico e considerata la necessità di prevenire ulteriori contagi". Scuole chiuse anche a Centola, nel Salernitana. Situazione al momento sotto controllo ma curva del contagio che continua a salire.