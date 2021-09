Covid Campania, 362 nuovi contagi e 6 morti: bollettino di domenica 19 settembre Ci sono 362 nuovi positivi al Covid-19 su 17.884 tamponi effettuati in Campania nel bollettino diramato oggi, 19 settembre, dall’Unità di crisi della Regione. Sei i morti registrati (siamo a circa 7.900 dall’inizio dello stato d’emergenza causa pandemia). Il report dei posti letto su base regionale riscontra un calo di due posti letto in terapia intensiva e di 10 in degenza.

A cura di Redazione Napoli

Ci sono 362 nuovi positivi al Covid-19 su 17.884 tamponi effettuati in Campania nel bollettino diramato oggi, 19 settembre, dall'Unità di crisi della Regione. Sei i morti registrati (siamo a circa 7.900 dall'inizio dello stato d'emergenza causa pandemia). Il tasso di incidenza torna a salire e si attesta al 2,02% rispetto all'1,90% precedente. Il report dei posti letto su base regionale riscontra un calo di due posti letto in terapia intensiva e di 10 in degenza.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (ospedali più cliniche private)

Posti letto di degenza occupati: 309

La Campania anche questa settimana è zona bianca, secondo il monitoraggio settimanale diffuso dall'Istituto superiore di Sanità col ministero della Salute. Secondo i dati Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) siamo al 4% di occupazione delle terapie intensive e al 9% delle degenze ordinarie, livello ben al di sotto della soglia critica che farebbe scattare un irrigidimento negli spostamenti e nelle aperture (le zone, lo ricordiamo, sono gialla, arancione e rossa).