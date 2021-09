Covid Campania, 359 nuovi contagi e 7 morti: bollettino di venerdì 10 settembre Sono 359 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Altri sette decessi nell’ultima giornata. In lieve calo la pressione sugli ospedali, con 21 ricoverati in terapia intensiva ed altri 346 nei reparti di degenza ordinaria. E De Luca ammette un forte rallentamento della campagna vaccinale in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 359 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania nell'ultimo bollettino emanato nel primo pomeriggio di oggi. Sono invece sette i nuovi decessi, tutti avvenuti nelle ultime 24 ore. In lieve calo la pressione sugli ospedali regionali: 367 i ricoverati, di cui 21 nei reparti di terapia intensiva ed altri 346 nei reparti di degenza ordinaria.

Questo il riepilogo dei posti letto disponibili ed occupati su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 346

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, nella consueta diretta su Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca ammette che la campagna vaccinale in Campania ha avuto un forte rallentamento: "Avevamo ipotizzato 40mila somministrazioni al giorno, ma c'è stato quasi un dimezzamento di questo dato". Ancora oggi infatti la popolazione campana vaccinata non arriva al 70%, con un abbondante 30% circa che non ha copertura neanche con una sola dose. Vincenzo De Luca ha poi attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul green pass obbligatorio, ma anche lo storico Alessandro Barbero, per poi puntare il dito contro il rallentamento della campagna vaccinale anche alla "pessima informazione" adoperata dai due leader politici di Lega e Fratelli d'Italia. Campania che, come il resto d'Italia, potrebbe dover organizzare invece una terza dose per anziani, fragili e personale medico già ad ottobre.