Covid Campania, 355 nuovi contagi e 5 morti: bollettino di venerdì 30 luglio I dati sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, aggiornati a oggi, venerdì 30 luglio e diramati come di consueto nel bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Protezione Civile: sono 355 i nuovi casi che si sono registrati, a fronte di 7.069 tamponi molecolari analizzati. Si registrano anche 5 decessi.

A cura di Valerio Papadia

Sono 355 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.069 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 7.064 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia in Campania, aggiornati a oggi, venerdì 30 luglio, e diramati come di consueto nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Protezione Civile. Oggi, il tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – si attesta al 5,02%, in aumento rispetto a ieri (4,73%). Inoltre, si registrano purtroppo anche 5 decessi: come specifica la Regione Campania, un morto si è registrato nelle ultime 48 ore, mentre gli altri quattro si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri.

Purtroppo, all'aumento dei contagi si accompagna oggi, come si evince dal bollettino odierno, anche un aumento dei ricoveri: come specificato inoltre dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, diramato oggi, la Campania è tra le regioni italiane nelle quali, nell'ultima settimana, si è registrato il più alto incremento del tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, vale a dire uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati in degenza ordinaria Covid sono 189, ovvero sei in più di ieri. Ecco il report completo sull'occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: