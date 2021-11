Covid Campania, 354 contagi e 0 morti: bollettino di lunedì 1 novembre 2021 Sono 354 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, lunedì 1 novembre 2021. Nessuna persona è deceduta rispetto a ieri, ma aumentano i ricoveri sia nei reparti di terapia ordinaria, sia in quelli di terapia intensiva.

Sono 354 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 8585 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, lunedì 1 novembre 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, domenica 31 ottobre 2021. Si registrano 0 persone morte per Covid nelle ultime 48 ore.

Report posti letto su base regionale

In aumento i ricoveri Covid19 negli ospedali della Campania nei reparti dedicati. I posti occupati in terapia intensiva passano da 16 a 19 (+3) su 656 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 244 a 259 (+15) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata. "Stiamo registrando da due settimane una tendenza all'aumento dei positivi – ha dichiarato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca – La metà di questi sono persone non vaccinate. E quelli che vanno in ospedale o in intensiva sono quasi al 100% non vaccinati. Ma registriamo un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo col passare dei mesi. Dobbiamo prepararci a campagna di massa di vaccinazione con terza dose".

Report posti letto covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 19

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 259

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.