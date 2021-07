Covid Campania, 345 nuovi contagi, nessun morto: bollettino di mercoledì 28 luglio L’unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i nuovi positivi al virus Sars-CoV2 annotati oggi sono 345. I tamponi molecolari del giorno sono 8.619 e quelli antigenici 7.183. Non si registra nessun nuovo decesso. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%.

A cura di Redazione Napoli

L'unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i nuovi positivi al virus Sars-CoV2 annotati oggi sono 345. I tamponi molecolari del giorno sono 8.619 e quelli antigenici 7.183. Non si registra nessun nuovo decesso. Cresce dunque il numero di infetti al Covid-19 anche se dal punto di vista ospedaliero i ricoveri, fortunatamente, si mantengono su una soglia bassissima. Merito dei vaccini, che riducono ospedalizzazioni e mortalità. Anche se ovviamente c'è comprensibile preoccupazione per l'incedere della variante Delta che rischia invece di aumentare le ospedalizzazioni tra i non vaccinati.

Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,21 di ieri. L'occupazione delle terapie intensive è ai minimi (9 posti, uno in meno di ieri) mentre resta stabile quella dei posti di degenza ordinaria, a quota 188.

Report posti letto su base regionale: