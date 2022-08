Covid Campania, 3.246 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 6 agosto 2022 In Campania 3.246 nuovi casi di coronavirus. Si registrano 3 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, 6 agosto 2022, della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

In Campania sono stati accertati altri 3.246 contagi di coronavirus, emersi dall'analisi di 18.301 test, tra tamponi molecolari (3.056 test con 195 positivi) e antigenici rapidi (15.245 test con 3.051 positivi). Si registra il decesso di altre 3 persone, che portano a 10.904 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia, nel febbraio 2020. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 6 agosto 2022, della Regione Campania.

La percentuale di positività è del 17,74%, leggermente più bassa rispetto a quella del bollettino di ieri, quando era stata del 18,21% (3.323 nuovi casi su 18.253 test). Dal punto di vista dell'occupazione ospedaliera, si registra una diminuzione sul numero dei pazienti ospedalizzati. In base all'ultimo aggiornamento (i dati, come sempre, sono quelli delle 23:59 del giorno precedente) in degenza ordinaria Covid ci sono 519 persone (-24 rispetto a ieri e pari al 16,42% dei 3.160 posti disponibili complessivamente, tra strutture pubbliche e offerta privata); in Terapia Intensiva ci sono, invece, 22 pazienti (-1 rispetto a ieri, compresi 3 nuovi ingressi, e pari al 3,83% dei 575 posti di Rianimazione disponibili complessivamente in Campania). Gli attualmente positivi in regione sono 137.247, dei quali 136.706 in isolamento fiduciario domiciliare.

