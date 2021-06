Sono 251 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.473 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 5.621 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia diramati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale nel bollettino di oggi, martedì 8 giugno; dei 251 nuovi casi, 181 sono asintomatici, mentre 70 hanno registrato sintomi. Il tasso di incidenza – rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – si attesta dunque al 2,65%, in netta diminuzione rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si sono registrati anche 16 decessi (7 deceduti nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri; 7.268 in totale), mentre sono 795 le persone guarite (351.905 in totale dall'inizio della pandemia).

Si conferma in diminuzione, dunque, la curva del contagio in Campania, così come in diminuzione è la pressione sul sistema sanitario regionale: in calo, infatti, i ricoveri nei reparti di terapia intensiva e in quelli di degenza ordinaria Covid. In terapia intensiva, i ricoverati sono 42, vale a dire uno in meno di ieri, mentre in degenza ordinaria sono 553 le persone ricoverate, 13 in meno di ieri. Ecco, di seguito, il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, contenuto nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale: