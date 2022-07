Covid Campania, 18.299 contagi e 16 morti: bollettino di martedì 12 luglio 2022 Sono 18.299 i nuovi casi positivi a Covid in Campania, su 63.079 tamponi analizzati. Sono 16 invece i morti, con oltre 700 ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 18.299 i nuovi casi positivi a Covid in Campania, su 63.079 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Lo ha comunicato al Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Un numero enorme di casi, come non si vedeva da mesi. Di questi, 780 sono emersi dalle analisi di 7.086 tamponi molecolari, mentre i restanti 17.519 casi positivi sono risultati dalle analisi di 55.993 tamponi antigenici rapidi.

Sono 16 invece i morti registrati nell'ultimo bollettino: di questi, tuttavia, la Regione Campania ha specificato che solo 4 risalgono alle ultime 48 ore, mentre altri 12 sono deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Aumentano ancora i ricoveri, che hanno superato anche quota settecento: 733 i ricoverati totali, di cui 29 in terapia intensiva e 704 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report posti letto su base regionale: