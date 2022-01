Covid Campania, 16.972 contagi e 26 morti: bollettino di mercoledì 5 gennaio 2022 Nuovo record dei contagi da Covid-19 dall’inizio pandemia in Campania. Il tasso di positività schizza invece al 14,47%.

Dopo qualche giorno in cui, complice anche un minor numero di tamponi analizzati, i contagi sembravano essere leggermente diminuiti, in Campania si registra un nuovo record di positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia: sono 16.972 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 117.278 tamponi analizzati in totale, tra molecolari e antigenici. Si impenna anche il tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – che oggi si attesta al 14,47%, mentre ieri era stato del 10,21%. È alto anche il numero dei morti, che sono 26: come specifica l'Unità di Crisi, undici di questi decessi si sono registrati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri quindici si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania diramati oggi, mercoledì 5 gennaio 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale.

Covid Campania, aumentano anche i ricoveri negli ospedali

Insieme ai contagi, aumentano purtroppo anche i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali della Campania. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 65 persone, ovvero otto in più rispetto a ieri; in area medica, invece, sono 813 le persone ricoverate, vale a dire ventidue in più rispetto a ieri. Ecco il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: