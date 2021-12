Covid Campania, 1304 contagi e 7 morti: bollettino di martedì 14 dicembre 2021 In Campania registrati altri 1.304 contagi e 7 decessi. I dati del bollettino Covid quotidiano di oggi, 14 dicembre, dell’Unità di Crisi regionale.

In Campania ci sono altri 1.304 positivi, emersi dall'analisi di 40.433 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari); la percentuale di positività è quindi del 3.23%. Aumentano i ricoverati in degenza ordinaria (+23), lieve calo per le Terapie Intensive (-2). Si registrano altri 7 decessi, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 14 dicembre, diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

In base agli ultimi dati disponibili (il bollettino fotografa come sempre la situazione alle 23:59 del giorno precedente) si vede che in degenza ordinaria o area non critica sono ricoverate 381 persone (su una disponibilità di 3.160 posti dichiarata dalla Regione, tra offerta pubblica e privata); in Terapia Intensiva ci sono invece 28 persone (su 656 posti disponibili, tra attivi e attivabili). Col bollettino di oggi sale a 8.305 il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia. Complessivamente in Campania sono stati registrati 507.589 casi di Covid.

Ancora in aumento il tasso di incidenza settimanale, l'indice che misura la velocità di propagazione del virus: oggi è di 154,44 nuovi casi per 100mila abitanti (ieri era di 151,73), calcolato sugli 8.772 contagi registrati negli ultimi sette giorni. Sul fronte dell'occupazione dei posti letto, si vede che per l'area non critica è al 10,85% e per la Terapia Intensiva al 3,76% (le percentuali sono calcolati sulle rilevazioni quotidiane del ministero della Salute, che indica le disponibilità rispettivamente di 3.511 e di 744 posti letto nelle strutture campane).