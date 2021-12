Covid Campania, 992 contagi e 7 morti: bollettino di lunedì 13 dicembre 2021 Bollettino dell’Unità di Crisi della Campania del 13 dicembre 2021: sono 992 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 18.794 test, si registrano 7 morti.

Sono 992 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 18.794 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 5,27% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto rispetto a quello registrato ieri del 4,95%, con 1.531 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 30.918 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi).

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, lunedì 13 dicembre 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, domenica 5 dicembre 2021. Si registrano anche 7 nuovi morti per Covid, dei quali 5 nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Calano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania, aumentano anche se di poco nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva passano da 29 a 30 (+1) su 656 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria scendono da 365 a 358 (-7) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Dal 16 dicembre, intanto, in Campania sarà possibile vaccinare anche i bambini tra 5 e 11 anni. Da domani, lunedì 6 dicembre, scatta invece l'obbligo di green pass da 12 anni in su per salire sui mezzi pubblici, come bus, metro e funicolari.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 358 (-7)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.