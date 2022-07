Covid Campania, 12.700 contagi e 3 morti: bollettino di mercoledì 13 luglio 2022 Sono 12.700 i nuovi casi Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri: 20 in meno, tasso di positività al 27,74% giornaliero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 12.700 i nuovi casi positivi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 45.776 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività passa così al 27,74%, valore più vicino alle medie nazionali rispetto ai numeri registrati nei giorni scorsi. Dei nuovi 12.700 casi positivi, 706 sono emersi da 7.008 tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali, mentre i restanti 11.994 arrivano dalle analisi di 38.768 tamponi antigenici rapidi.

Sono tre i nuovi decessi per Covid in regione: due nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Calano invece i ricoveri complessivi, che scendono a 713 (venti in meno rispetto a ieri). Di questi, 29 sono ricoverati in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e 684 sono invece al momento nei reparti di degenza ordinaria (venti in meno rispetto ai 704 registrati ieri). Questo invece il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 684 (-20)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Con la crescita dei contagi, si moltiplicano gli appelli dei medici alle vaccinazioni. Rodolfo Punzi, Capo Dipartimento e Infettivologo di lungo corso dell'ospedale Cotugno di Napoli ha spiegato a Fanpage.it la situazione dei ricoveri all'interno del nosocomio napoletano, aggiungendo: "Posti dedicati al Covid già pieni, bisogna fare quarta dose di vaccino".