Covid Campania, 1.773 contagi e 4 morti: bollettino di sabato 3 settembre 2022

In Campania sono 1.773 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, di cui 1.676 positivi all'antigienico e 97 al molecolare. I test processati sono 11.617, di cui 8.877 antigienici e 2.740 molecolari. È quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui si registra un decesso e altri tre deceduti in precedenza ma annotati soltanto ieri.

Sul fronte vaccini ieri il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook del venerdì, ha spiegato quale è il piano per l'autunno 2022:

Per quanto riguarda la Campania la vaccinazione del personale medico è obbligatoria e dovrà essere fatta per lo meno nelle residenze sanitarie assistite. Il primo ottobre comincia la campagna di vaccinazione per i bambini. Mi auguro che almeno rispetto a questo non si debba fare i conti con l'irresponsabilità di campagne no vax.