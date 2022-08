Covid Campania, 1.764 contagi e nessun morto: bollettino di domenica 21 agosto 2022 Sono 1.764 i nuovi casi di Coronavirus in Campania: tasso di positività al 18,71% giornaliero. Nessun nuovo decesso, stabili i ricoveri di nuovo sotto i 400.

Sono 1.764 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con 9.425 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Il tasso di positività si attesta così al 18,71% giornaliero, in rialzo rispetto agli ultimi giorni. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Di questi 1.764 nuovi casi, 52 sono emersi da 1.410 tamponi molecolari, mentre gli altri 1.713 sono risultati positivi a 8.015 tamponi antigenici rapidi.

Non ci sono morti per Covid conteggiati nel nuovo bollettino: ma la cifra andrà probabilmente "ricalcolata" nel corso della settimana, quando avvengono i frequenti riconteggi che vedono l'inserimento di diversi decessi avvenuti nei giorni (e talvolta nelle settimane) precedenti, e dunque attualmente non conteggiati. Sono invece stabili i ricoveri in ospedale: il totale delle persone nei nosocomi campani ricoverati per Covid è di 396, ovvero lo stesso numero di ieri di ricoverati registrati nella giornata di ieri. Di questi 396 ricoverati, sono però aumentati i ricoveri in terapia intensiva, che passano da 15 a 17 (due in più rispetto a 24 ore fa), mentre 379 rispetto ai 381 di ieri si trovano nei reparti di degenza ordinaria (due in più rispetto all'ultima rilevazione). Saldo dunque che resta invariato: in Campania si resta sotto i 400 casi ospedalizzati. Questo invece il report su posti letto ospedalieri tra occupati e liberi:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 379 (+2)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata