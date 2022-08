Covid Campania, 1.602 contagi e 4 morti: bollettino di lunedì 1° agosto 2022 Sono 1.602 i nuovi positivi a Covid in Campania, ma tasso di positività ancora sopra il 20% in regione. Altri 4 i decessi per Covid, stabili i ricoveri.

Sono 1.602 i nuovi positivi a Covid in Campania: dato sensibilmente più basso rispetto ai giorni scorsi, complice anche un minor numero di tamponi analizzati 7.911 tra molecolari ed antigenici rapidi. Tasso di positività che si attesta al 20,25% e dunque in linea con le ultime rilevazioni. Dei 1.602 nuovi casi positivi, 75 sono emersi da 1.266 tamponi molecolari analizzati nei laboratori campani, mentre i restanti 1.527 sono risultati positivi a 6.645 test antigenici rapidi.

Sono quattro invece i nuovi decessi per Covid in Campania, di cui due nelle ultime 48 ore e altri due avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Si allenta la morsa sugli ospedali, anche se i numeri restano alti: 647 ricoverati per Covid, di cui 22 in terapia intensiva ed altri 625 nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report posti letto su base regionale, tra disponibili ed occupati:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 625

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, dopo che a Salerno la nave Ocean Viking con 387 migranti a bordo è attraccata al porto, è arrivata notizia di un presunto focolaio di Covid a bordo. Lo riferisco il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha chiesto che si osservi la quarantena a bordo per evitare la diffusione dei contagi anche sulla terraferma. Al momento il numero di positivi effettivi non è quantificato, ma è probabile che nelle prossime ore dopo i tamponi di routine, si possa garantire lo sbarco in sicurezza dei migranti salvati dalla Ocean Viking.