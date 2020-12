Oggi in Campania si sono registrati 1.552 nuovi casi di pazienti risultati positivi al tampone per individuare il Covid-19. Di questi 1.393 sono asintomatici e 159 sintomatici. I dati del bollettino odierno diffuso dalla Regione Campania si basano sulle analisi dei tamponi del giorno, che sono stati 19313. Ieri i nuovi positivi registrati erano stati 1.521 su 18.636 tamponi effettuati. In tutto i pazienti positivi registrati sono stati 165.293, e i tamponi effettuati 1.696.550. Il totale dei pazienti deceduti ha raggiunto la cifra di 1.990, di cui 32 nelle ultime 48 ore, di cui 6 deceduti nelle ultime 24 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri​.

L'andamento del contagio in Campania: i posti letto disponibile

Una cartina di tornasole fondamentale per capire quanto i numeri dell'epidemia sono sotto controllo sono i posti liberi negli ospedali dedicati ai pazienti Covid, uno dei dati più importanti per stabilire le misure restrittive. I numeri ad oggi nella Campania forniti dall'Unità di Crisi Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 155

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (strutture pubbliche e private)

Posti letto di degenza occupati: 1.916

Da oggi la Campania è zona arancione

Da oggi la Regione Campania è passata da zona rossa a zona arancione – come stabilito dall'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza – passando dunque allo stato di allerta due rispetto alla diffusione del coronavirus, a cui corrisponde un allentamento delle misure di contenimento del virus. Nelle prossime settimana potrebbe passare a zona gialla come la maggior parte delle regioni italiane se la curva del contagio rimarrà sotto controllo.